انتداب الطب الشرعي في واقعة مقتل سيدة على يد شقيقها: «شك في سلوكها»

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان سيدة قُتلت على يد شقيقها الأصغر شكا في سلوكها، وذلك لبيان أسباب الوفاة، وموافاة أجهزة الأمن بتقرير الصفة التشريحية، لاستكمال التحقيقات اللازمة.

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بالعثور على جثة سيدة أربعينية، مصابة بعدة طعنات في الرقبة والصدر أودت بحياتها، وعلى الفور اتجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهم نفذ جريمته لشكه في سلوكها وأنها تعود إلى المنزل «وش الفجر»، كما أوضحت أن المجني عليها مطلقة وعمرها 40 عاما، وأنها اعتادت على العودة للمنزل في أوقات متأخرة من الليل، وأن شقيقها الأصغر البالغ من العمر 32 عاما.

قتل شقيقته لسكه في سلوكها

نهر الشقيق الأصغر شقيقته عدة مرات بسبب تأخرها، وعندما تسرب الشك إلى قلبه بزعم أنها تربطها علاقة بأحد الأشخاص، قرر التخلص منها، وتواصل أجهزة الأمن في الجيزة، جهودها للقبض على المتهم بقتل شقيقته بعد أن نقل جثمان المجني عليها إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام.