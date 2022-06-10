حسام موافي: الصمغ لا يعالج النقرس.. والطب النبوي انتهى بوفاة سيدنا محمد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه لا وجود في الطب لما يسمى بـ«الصمغ العربي لعلاج النقرس»، متسائلا: «من الذين قالوا إنه علاجا للنقرس، هل هم علماء أم أشخاص عاديون جربوه؟».

قد يعالج النقرص يصيب بالفشل الكلوي

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المعروض على قناة صدى البلد: «الله أعلم، قد يعالج الصمغ العربي النقرس، ويتسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي، مفيش حاجة المفروض تخش جسمي إلا ما تكون متجربة، مش مجرد شخص، لكن على حيوانات ومرضى ومتطوعين، وينزل السوق ويكون متراقب».

التجربة الشخصية ليست مقياسا لتناول الأدوية

شدد أستاذ طب الحالات الحرجة، على ضرورة أن يكون الشخص حريصا على عدم دخول أي أدوية علاجية إلى جسمه، إلا قبل أن يتأكد تماما منه، مشيرا أن التجربة الشخصية، ليست مقياسا حقيقيا للعلاج، وأنه لابد أن يمر الدواء بالعديد من المراحل التجريبية المعقدة.

وأكد أنه لا ينصح أي شخص بتناول الصمغ العربي، مضيفا: «الكلام عن أنه من أنواع الطب النبوي، غير صحيح بالمرة، لأن الطب النبوي اختفي بوفاة الرسول عليه الصلاة السلام، ولو قلت لي ده طب بدوي، فأنا آسف، لأنه خلاص طلع بدالة طب متقدم جدا».

اللجوء إلى الطب البدوي

تحدث حسام موافي، باستنكار شديد عن فكرة اللجوء إلى الطب البدوي للعلاج، معلقا: «طيب يا بتاع الصمغ العربي، لما يجيلك أزمة قلبية، متبقاش تعمل قسطرة، وابقى روح اتعالج بالطب البدوي.. آسف إحنا تعلمنا وخلاص نعيش في سنة 2022، وأنا لا أطعن في أي شيء، ولا علاقة إطلاقا بين ديننا والطب البدوي، بالعكس ديننا دين العلم والبحث».