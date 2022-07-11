6 أمور يجب معرفتها عن مرض النقرس.. «هيئة الدواء» تكشف التفاصيل

استعرضت هيئة الدواء المصرية كل المعلومات المتعلقة بمرض النقرس، وقالت الهيئة في تقرير رسمي على موقعها أن مرض النقرس عبارة عن صورة من صور التهاب المفاصل، مشيرة الى أن هذا المرض يتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم واحمرار عند لمس أحد المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.

ما هو مرض النقرس؟

وتابعت هيئة الدواء، أن هناك نوبة قد تحدث تسمي نوبة النقرس وتكون بشكل مفاجئ، لافتة الى أن من علامات مرض النقرس الإحساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.

أعراض مرض النقرس

وأشارت هيئة الدواء إلى أن أعراض النقرس قد تظهر وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة على الأعراض ومنع تفاقمها.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول الإشراف على تنظيم التجارب الإكلينيكية في مصر، والتي تهدف إلى تقديم الإطار التنظيمي واللوائح القانونية للإشراف على إجراء الدراسات السريرية في مصر، مع تسليط الضوء على الأحكام القانونية للجنة الأخلاقيات لهذه التجارب، والدعم الفني فيما يخص تقديم النتائج قبل السريرية، وبروتوكولات التجارب السريرية، من خلال إدارة اللجان العلمية والدعم الفني التابعة للإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية.

ورش عمل لممثلي شركات الأدوية

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وممثلي المنظمات العاملة في البحوث الإكلينيكية، معلنة أن المتدرب من المقرر أن يحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.