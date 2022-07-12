الوطن في أكبر مزرعة برقوق بالقليوبية.. وموجة صقيع تسهم في زيادة المحصول

"فاكهة الملوك" هكذا يطلق المصريون علي محصول البرقوق والمعروف أيضا ب "عقيق الملكة" أو "الألماس الأحمر" أو "اللؤلؤ الاحمر"، حيث يعد البرقوق من الفاكهة التي يقبل عليها كثير من المصريين وينتظروه من العام للعام، ويتم تصديره للخارج كسفير للفاكهة المصرية.

أكبر مزرعة برقوق في كفر شكر

"الوطن" أجرت بثا مباشرا من أكبر مزرعة لزراعة البرقوق بأنواعه في مركز كفر شكر في محافظة القليوبية والتي تنتج العديد من الانواع ومنها السكر والسنتاروز والبايونير وأفريكان روز ووالأسباني والهوليود والسكري.

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موجة صقيع ساهمت في تحسين المحصول

قال الحاج أحمد عبد السلام مزارع ومسئول مزارع محي الدين بالقليوبية والمتخصصة في زراعة البرقوق بالقليوبية إن زراعة البرقوق في المنطقة دخلت عام 2014 لأنها من الزراعات الحديثة في مركز كفر شكر الذي يشتهر بزراعة الموالح مشيرا إلى أن إنتاج البرقوق يبدأ في أبريل ويستمر لمنتصف أغسطس، حيث يبدأ في حصاد البرقوق السكري ثم يليله الهوليود ثم البايونير والأفريكان والسنتاروز الذي يتمتع بطبقة شمعية ربانيه تحمي البرقوق من التلف.

وأشار إلى أن البرقوق يتم تصديره لأوروبا ودول الخليج ويتراوح سعر في السوق المحلي من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.

معاملة خاصة أثناء الحصاد

قال الحاج أحمد إن البرقوق له معامله خاصة في حصاده عن باقي أنواع الفواكه، ويتم جمعه في اليبت المخصص للحصاد والحرص على عدم تعرض المحصول للتلف، وبعد ذلك يتم لفها في مناديل خلال جمعها في كراتين للتداول في الاسواق، مشيرا إلى أن الري بالتنقيط الحديث ساهم كثيرا في نضج المحصول وتوفير النفقات بدلا من الري بالغمر. وكذا موجة الصقيع التي ساهمت في نمو المحصول بوفرة.