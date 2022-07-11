قبل انتهاء موسمه.. تعرف على مناسك الحج كاملة وأيام رمي الجمرات

بدأ الحجاج منذ أيام قليلة أداء مناسك الحج، ومع بداية أيام الشريق، بدأوا في أداء واحدة من أبرز المناسك التي تتم في هذه الفترة، ألا وهي رمي الجمرات، ويحرص العديد من المسلمين في الحج على تطبيق الخطوات كافة بالشكل السليم، حتى ينالوا ثواب أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

مناسك الحج

وأشارت دار الإفتاء في إحدى فتاواها إلى أن مناسك الحج لها بعض الخطوات يجب اتباعها حتى تكون الحجة سليمة، وتبدأ بالإحرام، والذي يختلف باختلاف نوع الحج، حيث أن الحاج المتمتع في البداية ينوي العمرة، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج، أما الحاج القارن، فينوي الحج والعمرة معا، ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أداء النسكين، والنوع الأخير من الحجاج هو الإفراد، والذي يحرم للحج فقط وبعد الانتهاء منه يتحلل.

وبعد الإحرام، يبدأ المسلم وقتها في أداء مناسك الحج، ولعل أبرز تلك المناسك هي رمي الجمرات، والتي تبدأ مع بداية أيام التشريق.

رمي الجمرات

وتبدأ أيام التشريق من يوم 11 ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج إلى معشر منى ويمكثون هناك.

ويبدأ رمي الجمرات الثلاث في مناسك الحج مع بداية يوم القر - أول أيام التشريق -، ويبدأ الحجاج في رمي الجمار في الظهر، وهذا سيرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن بعض العلماء اتفقوا على أن رمي الجمرات في مناسك الحج يبدأ بعد الزوال، والبعض الآخر اتفق على أنه لا حرج من يبدأ من قبل الزوال ويستمر إلى يوم النفر، في حين قال عدد آخر من العلماء إن رمي الجمار في مناسك الحج يمكن أن يبدأ من قبل الزوال، ويسمر طوال أيام التشريق الثلاث، يكون ذلك بداية من منتصف الليل، وأوضحت دار الإفتاء أن الرأي الأخير هو الذي أجمع عليه العلماء.