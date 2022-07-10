ماذا يفعل الحاج بعد انتهاء المناسك؟.. دار الإفتاء تُجيب

يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام آخر مناسك الحج وهو رمي الجمرات، الذي تنتهي في 13 من ذي الحجة، وذلك بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة لمن لم يتعجل، وبعدها يتوجه الحاج إلى مكة لأداء طواف الوداع، ولكن البعض يطرح سؤال مهم حول ماذا يفعل الحاج بعد انتهاء مناسك الحج، وهو الأمر الذي بينته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني.

ماذا يفعل الحاج بعد انتهاء المناسك؟

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أفعال الحاج التي عليه أن يفعلها بعد انتهاء مناسك الحج، وذلك وفقما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.

التعجل في العودة من الحج

وأوضحت دار الإفتاء، أن ما بعد الحج هو العودة إلى أرض الوطن، ويستحب للحاج بعد قضاء النسك وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعجل من العودة الى أهله؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ».

المداومة على الطاعات

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الحاج عند عودته من الحج عليه المداومة على الطاعات لأنها مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

علامات الحج المبرور

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى رسمية أخرى عبر موقعها الإلكتروني، أن الحج فريضة، والصلاة فريضة أخرى، ولا تغني فريضة عن فريضة أخرى، ولا يشفع للإنسان حجه في التهاون في أداء الصلاة أو التكاسل عنها، بل يزيد مسؤولية ووجوب المحافظة على أدائها في أوقاتها؛ لأن من حجَّ فقد كمل دينه فيلزمه أن يحافظ على كماله ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانه حتى يتقبل الله حجه؛ لأن من علامات الحج المبرور أن يرجع أحسن حالًا مما كان عليه؛ ولأن الحاج بتهاونه في أداء الصلاة يكون قدوة سيئة لمن يريدون الحج.