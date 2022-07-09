المفتي يوضح المقصود بأيام التشريق وبيان أهم الأعمال فيها: للحاج ولغيره

تبدأ أيام التشريق غدا الأحد 11 ذي الحجة 1443 الموافق 10 يوليو 2022، وتمتد حتى الثلاثاء 13 ذي الحجة الموافق 12 يوليو الجاري، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.

أيام التشريق

وتبدأ أيام التشريق من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ولفت مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء المصرية إلى أن أعمال التشريق بالنسبة للحجاج تبدأ من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

وأضاف «علام» أن المبيت بمنى خلال أيام التشريق سنة وليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا.

المبيت بمنى في أيام التشريق

وأكد مفتي الجمهورية أن من احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت، موضحا أن المطلوب فعله أيام منى هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.

وتابع المفتي حديثه عن أعمال أيام التشريق بالنسبة للحاج قائلا: «ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف، ومَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]».

أعمال أيام التشريق لغير الحاج

وتناول المفتي أعمال أيام التشريق لغير الحاج قائلا: «وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر ذبح الأضحية في هذه الأيام لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك».