أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار والاستثمار بـ5 بنوك محلية

يترقب أصحاب المدخرات والودائع وعملاء البنوك التي تعمل في السوق المصرفي المحلي، الإعلان عن أفضل الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار التي تدر عليهم أفضل عائد ودخل ممكن، للحفاظ على القيمة الشرائية للنقود خاصة في أوقات التضخم المرتفعة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أفضل الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار التي تقدمها 5 بنوك في الأسواق المحلية، لتوفير الجهد والوقت على العملاء، ويأتي على رأس هذه البنوك بنوك الأهلي ومصر وناصر الاجتماعي.

شهادة القمة من بنك مصر بـ14%

ووفقا للموقع الإلكتروني لبنك مصر، يقدم البنك شهادة القمة الثلاثية لمدة ثلاث سنوات، وتقدم متوسط سعر فائدة يصل إلى 14%، مع إمكانية صرف العائد شهرياً.

أما البنك الأهلي المصري، وفقاً لموقعه الرسمي على الإنترنت، فيقدم الشهادة البلاتينية بسعر فائدة 14%، ولمدة ثلاث سنوات، ويُصرف العائد منها سنوياً.

شهادة بنك ناصر الاجتماعي بـ15%

وبحسب الموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي على الإنترنت، يطرح البنك شهادة ثلاثية بأسعار فائدة تقدم عائدا أعلى يصل إلى 15% عند صرف العائد سنوياً، بينما يصل متوسط العائدة إلى 14.25% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر، علاوة على شهادة «رد الجميل» التي يمكن حيازتها لمن تخطى سن الستين بسعر عائد 15.25% عند صرف العائد سنوياً، بينما ينخفض العائد إلى 14.5% عند صرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة ثلاثية من «التعمير والإسكان» بـ13.5%

إلى جانب البنوك الحكومية المحلية يقدم البنك الأهلي الكويتي، شهادة ثلاثية لمدة ثلاث سنوات بسعر عائد يصل إلى 13.5% سنويا عند صرف العائد، وفي المقابل يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة لمدة ثلاثة سنوات، ويصل سعر العائد على الشهادة إلى 13.50% عند صرف العائد شهرياً، بينما يرتفع العائد إلى 13.75% عند صرف العائد بشكل سنوي.