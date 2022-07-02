كيف استفادت الشركات الكبرى من رفع أسعار الفائدة؟ 

قال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه مع دخول الربع الأول من عام 2022، ازدادت الضغوط التضخمية العالمية بشكل ملحوظ وتوجهت حكومات الدول حول العالم لتطبيق سياسات التشديد النقدي، وهو ما أدى إلى زيادة تشجيع المصنعين المحليين وتحول القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استفادت منه الشركات الكبرى.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عن تطلعاته إلى مواصلة تنمية الاستثمارات عبر استفادتها من جهود الحكومة المصرية الداعمة للتوسع بقدرات التصنيع المحلي والإنتاج الزراعي والقطاعات الخدمية وتشجيع شركات القطاع الخاص.

بلغت الإيرادات المجمعة 18.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022

جاء ذلك، في نتائج أعمال شركة القلعة في البورصة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، إذ بلغت الإيرادات المجمعة 18.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 134%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، صعودًا من 90.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة سلامة استراتيجيات النمو التي طبقتها شركة القلعة على مستوى جميع الشركات التابعة والتحسينات التشغيلية التي أدخلتها عليها، بالإضافة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير والتعافي السريع للأسواق مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 584.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 28% إلى 5.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.

فقد ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 13% لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدعومةً بزيادة إيرادات الوقود بقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب زيادة معدلات توزيع الكهرباء بشركة «طاقة باور» والتوسع بشبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط ونمو معدلات توزيعه.

ارتفاع إيرادات الشركة الوطنية للطباعة

كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 69% خلال الربع الأول من عام 2022، بفضل تشغيل المصنع الجديد التابع لشركة البدار للعبوات، بالإضافة إلى نمو حجم مبيعات التصدير وتطبيق سياسة تسعير جديدة بشركتي الشروق ويونيبورد.

وارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 46% لتسجل حوالي مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بفضل الأداء القوي الذي حققه مصنع أسمنت التكامل في السودان.

علاوةً على ذلك، ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 24% لتبلغ 286.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعةً بارتفاع أسعار البيع ونمو حجم المبيعات بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

وارتفعت إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية 9% لتسجل 275.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، في ضوء زيادة حجم مبيعات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان وخفض نسبة المرتجعات مع عدم تقديم أي خصومات على المبيعات خلال الفترة. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة نايل لوجيستيكس بمعدل سنوي 92% إلى 93.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.