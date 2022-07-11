قبل 27 عاما.. سربرنيتسا تودع 8000 آلاف مسلم على يد الصرب بالبوسنة

يصادف الحادي عشر من يوليو / تموز 2022 مرور 27 عامًا على مذبحة سربرنيتسا، وهي جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم خلال حرب البوسنة في يوغوسلافيا السابقة كجزء من الصراعات المستمرة في البلقان.

أسوأ مذبحة منذ الحرب العالمية الثانية

ويعتبر هذا الحدث أكثر حالات القتل الجماعي وحشية للأفراد في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو العمل الوحشي الوحيد منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا الذي شكل إبادة جماعية، وفق ما ذكره الاتحاد الأوروبي عبر وسائل إعلام عالمية، ويشار إلى أنّه لا تزال المجزرة والأحداث المحيطة بها تلقي بظلالها على الشؤون الجيوسياسية داخل البلقان حتى يومنا هذا.

بداية المذبحة

بدأت حرب البوسنة في عام 1992، وقد بُنيت من صراعات وتوترات طويلة الأمد في منطقة البلقان، وهي منطقة متنوعة عرقيًا ولغويًا ودينيًا إلى حد كبير والتي كانت في السابق موحدة، وإن كانت مع التوترات، مثل يوغوسلافيا، وتفاقمت هذه التوترات بعد انقسام يوغوسلافيا إلى عدد من الدول على مدار عام تقريبًا بين عامي 1991 و 1992.

ويذكر أنّ الصراع نفسه كان متمركزًا في واحدة من هذه الدول، البوسنة والهرسك ، البلد الذي كان نصف سكانه من البوشناق المسلمين، ومع ذلك، احتوت البوسنة والهرسك أيضًا على أقليات كبيرة من الصرب، ومعظمهم من المسيحيين الأرثوذكس، والكروات، ومعظمهم من الكاثوليك، عندما صوتت البوسنة والهرسك في استفتاء على الاستقلال، قاطعه ممثلو صرب البوسنة ورفضوه.

ولكن بحلول عام 1993، توترت العلاقات بين البوسنة والهرسك وكرواتيا، وسرعان ما بدأت كرواتيا وهرتزج القتال على كلا الجانبين، وبحلول عام 1994، تغير هذا مرة أخرى، مع عودة الكروات إلى البوسنة والهرسك ورؤية الدعم من الناتو.

تم ضمان ارتكاب الفظائع على نطاق واسع طوال الحرب، مع توجيه العديد من الاتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب ضد القوات الصربية، لكن الفظاعة البارزة للحرب كانت ما حدث في يوليو 1995 في سربرنيتسا.

التمهيد للمجزرة

كانت سربرنيتسا نفسها جيبًا صغيرًا محاصرًا في شرق البوسنة وكانت تعتبر منطقة آمنة محمية من قبل الأمم المتحدة. قبل ذلك، كانت ساحة قتال كبير بين الجانبين، وفقًا لبعض الشهادات ، اعتُبر هجوم عام 1993 على القرى الصربية القريبة من قبل القوات البوسنية بمثابة شرارة أن المذبحة نفسها ستكون انتقامًا، وكانت هناك مشاكل في المدينة، ولكن على الرغم من ذلك، لجأ مسلمو البوشناق الذين فروا من الصرب إلى سربرنيتسا وبلدات مثلها، لمذبحة في 11 يوليو 1995، حيث اجتاحت القوات الصربية بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش سربرنيتسا، التي كانت تحميها قوات حفظ سلام هولندية مسلحة بأسلحة خفيفة.

وبدأت المذبحة بإرسال النساء والأطفال بعيدًا وأسروا وأعدموا الرجال والصبية الذين عثروا عليهم. وألقيت الجثث في مقابر جماعية ثم استخرجها محققو الأمم المتحدة فيما بعد واستخدمت كدليل في محاكمات جرائم الحرب لقادة صرب البوسنة، وعلى الرغم من أن المذبحة نفسها لم تبدأ بشكل جدي حتى 13 يوليو، إلا أنها كانت كذلك.

من خلال السعي إلى القضاء على جزء من مسلمي البوسنة، أعلن ثيودور ميرون، رئيس دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، أن «القوات الصربية البوسنية ارتكبت إبادة جماعية»، وقال: «لقد جردوا جميع السجناء المسلمين الذكور، العسكريين والمدنيين، كبار السن والشباب، من متعلقاتهم الشخصية والتعرف على هويتهم وقتلوا عمداً ومنهجياً على أساس هويتهم فقط ».