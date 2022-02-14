«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من البوسنة والهرسك للترويج للمقصد المصري

تستضيف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجا سياحيا لمدة أسبوع، لوفد من ممثلي أهم وسائل الإعلام والمؤثرين في البوسنة والهرسك، في إطار الخط الترويجية لوزارة السياحة والآثار، لاستضافة عددا من ممثلي أهم وسائل الإعلام والصحف بالأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر، والمؤثرين والبلوجرز والمدونين ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية لنقل مشاهدتهم عن مصر لمتابيعهم، بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري.

الترويج للسياحة المصرية

وأوضح ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنّه جرى اختيار هذا التوقيت تحديدا حتى يتسنى للوفد نقل تجربته بالمقصد السياحي المصري والتعرف على منتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة قبل بدء الموسم الصيفي، والذي يعد ذروة الحركة السياحية الوافدة من دولة البوسنة والهرسك.

وأضاف أبوسديرة، أنّه من المقرر أن يستمر البرنامج السياحي لهذا الوفد لمدة أسبوع، يزور خلاله مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب عمل رحلة لمدة يوم واحد إلى مدينة الأقصر.

رحلة بحرية وسفاري

وأشار إلى أنّه خلال اليوم الأول من البرنامج، أجرى الوفد زيارة إلى أحد المراكز السياحية في مدينة الغردقة، وتجول في عدد من الفنادق، إضافة إلى جولة بالمركب في البحيرات الصناعية وزيارة إلى ملعب الجولف، واختتم اليوم بعمل رحلة سفاري، ومن المقرر أن يجري الوفد رحلة بحرية على أحد اليخوت، يعقبها جولة حرة في منطقة الميناء ومنطقة الممشى السياحي في الغردقة.