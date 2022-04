زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب محيط «البوسنة».. وتفجير انتحاري بـ الصومال

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الزلزال الذي ضرب محيط «البوسنة والهرسك»، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما شهدت الولايات المتحدة، حادث إطلاق نار شمال غربي العاصمة «واشنطن»، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»،إنه سجل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في محيط البوسنة والهرسك، موضحا أن مركز الزلزال وقع على بعد 42 كيلومترا جنوب شرقي مدينة موستار، كما وقع مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لـ الهزة الأرضية التي ضربت محيط «البوسنة والهرسك».

في الصومال، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون، أمس الجمعة، عقب تفجير انتحاري في مطعم بساحل ليذو بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، أعقبه إطلاق نار، فيما أشارت مصادر أمنية، إلى نجاة قائد الشرطة الصومالية الذي كان متواجدا في المطعم أثناء وقوع الإنفجار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

في الولايات المتحدة، قتل 3 أشخاص على الأقل «رجلين وفتاة»، جراء حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة «مقاطعة كولومبيا» شمال غربي العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة العاصمة، إنها استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر أمس الجمعة في شارع كونيتيكت في حي فان نيس واصفة حادث إطلاق النار بالتهديد النشط.

وحثت الشرطة الأمريكية، السكان بالقرب من منطقة حادث إطلاق النار على الاحتماء، فيما تم إغلاق العديد من المؤسسات.

#BREAKING Police get what looks to be a victim to EMS responders. The victim was later loaded on an ambulance and taken to the hospital, condition unknown at this time as we know 3 people were shot in the Van Ness area. #DC pic.twitter.com/jTftd42glq