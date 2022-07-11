لحظات طريفة لفرار خراف أضاحي العيد في الصين «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف دول العالم، مقاطع مصورة لهروب أضاحي العيد، من أصحابها، حيث أنها أصبحت من المشاهد التي تواكب عيد الأضحى المبارك، بينما تداولت وسائل إعلام صينية رسمية، مقطع فيديو للحظة فرار «خروف» العيد من صاحبه، كما لو كانا في سباق سرعة.

فرار الخراف في شوارع شينجيانج ذاتية الحكم

ونشرت النسخة العربية من شبكة تليفزيون الصين الدولية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مقطعا مصورا، وقالت إنه يمكن مشاهدة طرائف هروب الخراف في شوارع عدة في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم لقومية الويجور المسلمين بشمال غرب الصين.

ولفتت الشبكة، إلى هروب مجموعات من الأغنام أثناء شحنها ونقلها مع حلول عيد الأضحى المبارك، والذي احتفل به الصينيون المسلمون، أمس، حيث إن ذبح الأضحية لديهم واحدة من أهم طقوس العيد مثل غيرهم من مسلمي العالم.

وتفاعل مشاهدون مع الفيديو الذي تم نشره، حيث كتب أحد الحسابات قائلا: «إيه دا هو كمان الحجات دي في الصين؟»، وكتب حساب آخر: «لم اكن أعرف أن الصين تحتفل بالعيد.. عيد مبارك للصين».

الصين المتنوعة: يمكن مشاهدة طرائف هروب الخراف في شوارع عدة في منطقة #شينجيانغ الذاتية الحكم لقومية الويغور بشمال غربي الصين بسبب هروب مجموعات من الأغنام أثناء شحنها ونقلها مع حلول #عيد_الأضحى المبارك. pic.twitter.com/zy19gsRk44 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 11, 2022

مسلمو الصين يحرصون على التضحية بالخراف في عيد الأضحى

وفينفس السياق، قالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن الخراف من الحيوانات التي يحرص المسلمون في الصين على التضحية بها في عيد الأضحى المبارك، حيث رصد تليفزيون الصين لحظات طريفة لفرار بعضها.

وتُعد مشاهد فرار الأضاحي خلال عيد الأضحى، من أهم معالم العيد، فكما يتم تداول اللقطات المصورة للاحتفالات بالعيد وارتداء الأزياء والملابس الجديدة وأداء الصلاة، يتم تداول اللقطات المصورة التي تتضمن بعض طرائف الأضاحي، كفرار بعضها أو قيامها بحركات بهلوانية لمقاومة الذبح.

ويتلاحظ أن كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحرصون على تداول مثل هذه المقاطع واللقطات المصورة من باب الترفيه والضحك.