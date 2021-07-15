«حماية المستهلك» تقدم 7 نصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد

نشر جهاز حماية المستهلك، عبر موقع الرسمي، نشرة استرشادية عن خروف العيد، وكيفية معرفة عمره، ونصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه على المواطنين والمستهلكين الراغبين في شراء خروف العيد من أجل إتمام السنة النبوية المشرفة في الأضحية، اتباع عدة إرشادات ونصائح حتى تتم أضحيتهم على الوجه الأكمل.

7 نصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد

عند شراء خروف العيد، فهناك عدة نصائح وإرشادات بثها جهاز حماية المستهلك للمواطنين، وتتمثل هذه النصائح في:

1. يجب ألا يقل عمره عن عام.

2. يجب ألا يكون أحد قرونه مكسورة.

3. يجب ألا تكون قدمه مكسورة.

4. يجب ألا يكون أحد أذنيه مجروحة.

5. يجب ألا يكون أعمي أو أعرج.

6. يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

7. العمر الملائم للذبح كم 8 شهور وحتى 12 شهرا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

كما تضمن النشرة الإسترشادية لجهاز حماية المستهلك، معلومة عن كيفية معرفة عمر الخروف.

كيفية معرفة عمر الخروف؟

أقل من سنة:

تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة

عمره سنة:

تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه

من عمر سنة نصف إلى سنتين:

يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

عمره 3 سنوات:

يكون قد استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

عمره 4 سنوات:

يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

عمره أكبر من 4 سنوات:

يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتأكل ويصفر لونه.