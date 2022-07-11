خبير: مزارعوا هولندا خرجوا للاحتجاج بالجرارات بسبب أزمة الطاقة

علق الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، خلال بث مباشر مع «الوطن»، على أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن هناك أزمة اقتصادية كبرى نتجت عن هذه الحرب.

وأضاف أن الروس يستخدمون كل يوم سلاح الطاقة، وتحديدا الغاز، في حربهم مع الغرب بصفة عامة وليس أوكرانيا فقط، مشيرا إلى أنه في الأمس القريب توقفت إمدادات الغاز الروسية بشكل كامل إلى بعض دول غرب أوروبا وفي مقدمتها هولندا.

«الشرقاوي»: الطاقة أحد الأسلحة المهمة في الأزمة السياسية الحالية

وتابع الخبير الاقتصادي، «لهذا شاهدنا خروج الهولنديين بالجرارات الزراعية من مزارعهم لمطالبة حكومتهم أن تجد حلال لهذه الأزمة»، مؤكدا أن الأمر ليس يسيرا بل يتجه إلى مسار أكثر حدة، وملف الطاقة سيكون أحد الأسلحة المهمة في التحولات السياسية المرتبطة بهذه الأزمة.

وقال «الشرقاوي» إن ما يحدث في هولندا وبريطانيا وأمريكا يضع ملف الطاقة وإمدادات الغاز وأسعار الطاقة على رأس أولويات المرحلة المقبلة، وكذلك الصراعات التي ستشهدها المرحلة المقبلة.

بدائل أمام الدول لمواجهة أزمة الطاقة

وذكر أن الدول ستناقش الذهاب إلى مصادر الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، مشيرا إلى ضرورة البحث عن بدائل خالية من الانبعاثات الكربونية أو مصادر الطاقة النظيفة.

وقال الخبير الاقتصادي، إن بعض الدول قد يكون لديها وفرة في بعض مصادر الطاقة، لكن لا تستطيع تزويد الدول بها لأن الأمر يخضع لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن العالم أمام ظواهر غير طبيعية منذ عام 2019 والأزمة الروسية الأوكرانية هي إحدى هذه الظواهر، لأنها بمثابة حرب عالمية ثالثة، والطاقة أحد مظاهرها.

لن يستطيع أحد الخروج من الحروب العالمية بمكسب

وقال «الشرقاوي»، إن أحدا لا يمكنه الخروج من الحروب العالمية بمكسب، لافتا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يأخذ كل هذه القرارات دون حسابات دقيقة لردود فعل الغرب.

وأضاف أن الرئيس بوتين وضع خطة لاستخدام جميع الأسلحة التي ترجع كفة موسكو في مواجهة الغرب، وربما بعض الدول الأخرى فعلت نفس الأمر وأعادت صياغة كثير من الأمور.