ارتفاع سعر البنزين في أمريكا.. وبايدن يواجه أزمة قبل انتخابات الكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة سياسية قبيل انتخابات الكونجرس، نتيجة ارتفاع سعر البنزين في أمريكا، والذي يحدث منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن سعر جالون البنزين في أمريكا الذي قفز إلى 5 دولارات يفرض حسابات سياسية قاسية على سيد البيت الأبيض الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي هذا الخريف، والذي يتمتع فيه حزب بايدن بأغلبية حاليا.

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بايدن يوجه نداء بعد ارتفاع سعر البنزين في أمريكا

وخلال الأيام الماضية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن نداء لأصحاب محطات الوقود بعد ارتفاع سعر البنزين في أمريكا، إذ دعاهم إلى تخفيض التكلفة، قائلا إن البلاد في مرحلة حرب وخطر عالمي، بحسب ما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

لكن المفارقة كانت أن الأمريكيين سخروا من دعوة الرئيس الأمريكي وما كتبه، واعتبروه غير ذي جدوى، إذ علق أحدهم على تويتر ساخرا بأنه ذهب إلى محطة وقود وأخرج للعامل صورة بها تغريدة بادين وأن العامل قال له إنه لا تعني شيء، فيما اعتبر آخر ما كتبه بايدن بأنه مجرد هراء.

الحرب الروسية الأوكرانية وسعر البنزين في أمريكا

وكان للحرب الروسية الأوكرانية تأثيرا كبيرا على أسعار الطاقة في العالم، حيث كان متوسط سعر البنزين في أمريكا قبل عام نحو 3.5 دولار للجالون، لكن مع الحرب ارتفع سعره لنحو لأكثر من 5 دولارات، بحسب تقرير أمس لموقع «فويس أوف أميركا».

وحتى عندما حقق انخفاضا فكان انخفاضا بنحو 19 سنتا، أي بلغ سعره الآن نحو 4.86 دولار، وأصبح الأمر مرهونا بأسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط سيرتفع سعر البنزين في أمريكا، وسعر النفط مرتبط بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.