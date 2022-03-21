البيت الأبيض:بايدن يجتمع بمسؤولين في قطاع إنتاج النفط لبحث أزمة الطاقة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ، سيعقد اجتماعا اليوم، مع مسؤولين في قطاع إنتاج النفط الأمريكي لبحث أزمة الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفرض جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على وارادات النفط الروسية، في إطار العقوبات بسبب الحرب على الحرب على أوكرانيا.

فيما أكدت الحكومة الروسية، أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل، منوهة إلى أنه رغم ضغط العقوبات، إلا أن إنتاج الغاز والنفط في روسيا يتواصل على نحو كامل.

قطاع النفط الروسي بدأ إعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، أنّ أسعار النفط قد تقفز إلى ما بين 300 و500 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا النفط الروسي، وأوضحت الحكومة الروسية، أنّ قطاع النفط الروسي بدأ في إعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق

ودخلت الحرب الروسية، اليوم، الإثنين، يومها السادس والعشرين، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين لحل الأزمة.