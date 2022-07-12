اتهام نجل بايدن بممارسة الدعارة وتناول الكوكايين «صور»

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن متهم بالدعارة، وقالت إنه ينقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وأنه أخفى شيكات مصرفية قدمت للسيدات على أنهن عاملات في مجال الخدمات الطبية.

المدعون العامون يدرسون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة ضد هانتر

وذكرت الصحيفة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم، أن المدعين العامين يدرسون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفيدرالية ضد هانتر بايدن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفق صور ومقاطع فيديو تم تسريبها فإن نجل الرئيس الأمريكي أنفق نحو 30 ألف دولار أمريكي على مرافقات له في عضو 5 أشهر فقط.

ووفق نفس الوثائق، فإن هانتر بايدن حرر شيكا لامرأة أوكرانية، إلا أن البنوك وضعت علامة حمراء على معاملات هذه السيدة بسبب ما وصف بأنه «نشاطا مشبوها» من قبل البنوك.

الوثائق في يد مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ سنتين

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن التسريبات والمواد الخاصة بقضية نجل الرئيس الأمريكي هي الآن في أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي ومنذ ديسمبر 2019.

ويقول خبراء إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة في الولايات المتحدة الأمريكية نادرة، لكن هناك احتمالية بأن يتم التحقيق في القضية ويتم توجيه اتهامات لنجل الرئيس الأمريكي بالتعامل مع العاهرات.

صحيفة ماركا الإسبانية: نجل بايدن ظهر مع عاهرة وهو يكيل الكوكايين

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي واحدة من أكبر القصص اليومية حول العالم في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت أن فضائحه الأخيرة، التي ظهر فيها في مقطع فيديو وهو يزن الكوكايين في غرفة مع عاهرة، هي بلا شك واحدة من عناوين الصحف اليوم وبينما يحاول تويتر حذف الفيديو بأي ثمن، فإن الحقيقة هي أن الكثير من الناس يفكرون فيما يفعل.

وقالت الصحيفة أيضا إن نجل جو بايدن كان موضع جدل منذ عدة أشهر وحتى الآن، لافتة إلى ظهوره في مقاطع فيديو عاريا.