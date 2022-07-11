لماذا يزور «بايدن» مصر والسعودية الأسبوع المقبل؟

قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، للشرق الأوسط، تزايدت مؤشرات البحث على «جوجل»، عن سبب زيارة الرئيس الأمريكي، وما تداعيات تلك الزيارة خلال الفترة الراهنة الحالية.

زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للشرق الأوسط، المقررة يوم 16 من شهر يوليو الجاري، تهدف لدعم العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية، وتعزيز المصالح الأمريكية، ومن المقرر أن يلتقي «بايدن» بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعقب ذلك حضوره قمة دول الخليج بحضور مصر وسط توقعات بمناقشة ملفات الطاقة والغاز.

«بايدن» يبحث عن حلول الأزمة الاقتصادية بواشنطن خلال زيارته للسعودية

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكى جو بايدن، مجموعة اتفاقيات جديدة حول الغاز، حيث تعاني بلاده وأوروبا من أزمة واضحة في الطاقة والغاز، فضلا عن ارتفاع التضخم بشكل كبير، خاصة بدعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنه سيبحث عن حلول لأزمات واشنطن الاقتصادية، وتخفيض التضخم خلال زيارته للشرق الأوسط وتحديدا المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدافع وراء زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، هو تأثير ارتفاع أسعار الغاز على معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها بمثابة مسؤولية سياسية كبيرة على بايدن، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار السلع بنسبة 6.3 % في مايو من العام الماضي، وهو نفس الارتفاع في أبريل ولكن بانخفاض طفيف من 6.6 % في مارس، بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة الأمريكية.

وفى السياق ذاته، قال مدير برنامج الشرق الأوسط، جون ألترمان، إن جزء كبير من زيارة بايدن الشرق الأوسط تهدف بشكل كبير لتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن بايدن سيسافر أولاً إلى إسرائيل، حيث تأمل أمريكا في تحقيق بعض الأهداف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.