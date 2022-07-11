«رسالة إلى بايدن».. حركة إسرائيلية ترفع علم فلسطين في تل أبيب «صورة»

علّقت حركة «السلام الآن»، الإسرائيلية، صباح اليوم، لافتة كبيرة بشارع «هامسجر»، في تل أبيب ضمت العلمين الإسرائيلي والفلسطيني، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «معاريف»، الإسرائيلية، ضمت اللافتة تعليق جاء نصه: «أيها الرئيس بايدن، أهلا بكم في البلدين اللذين نحبهما أكثر من غيرنا».

حل الدولتين

وتقول حركة السلام الآن: «نرحب بالرئيس بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، ونشكره على جهوده لتعزيز المصالح وتعزيز قوة إسرائيل، واللافتة التي علّقناها هي تذكير للرئيس، وهو من أشد المؤيدين لحل الدولتين، بأن الدولة الفلسطينية هي مصلحتنا أولاً وقبل كل شيء، ولا يوجد ولن يكون هناك مستقبل جيد لمنطقة بدون سلام مع جيراننا الفلسطينيين».

ووفقًا للحركة الإسرائيلية: «بعد أن تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وزعماء المنطقة، فإن الخطوة الضرورية التالية هي فتح المفاوضات، سيدي الرئيس، أهلا بكم في الدولتين التي نحبهما، لقد حان الوقت للعمل مع الزعيمين لجعل هذه الرؤية حقيقة».

قانون رفع العلم الفلسطيني

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في بداية شهر يونيو الجاري اندلعت عاصفة بعد لافتة ضخمة علقتها إحدى الحركات في مجمع أبراج بورصة في مدينة «رمات غان» الإسرائيلية، ووضع عليها العلم الإسرائيلي والفلسطيني تحت عنوان «كان من المفترض أن نعيش معًا»، بالعبرية والعربية احتجاجا على قانون العَلَم، وهو قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني.

وسارعت المعارضة الإسرائيلية لمهاجمة الحكومة ودعت بلدية «رمات غان»، إلى رفع اللافتة قريباً معتبرة منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وبعد بضع ساعات بدأ العمال في إزالة اللافتة.