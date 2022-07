اختيار «سام تايلور جونسون» مخرجة لفيلم السيرة الذاتية عن إيمي واينهاوس

وقع الاختيار على المخرجة الأمريكية سام تايلور جونسون، لإخراج فيلم «Back to Black» السيرة الذاتية للفنانة الراحلة إيمي واينهاوس، ويمر حاليا المشروع بمرحلة اختيار الممثلين حيث تهدف «تايلور» لاختيار وجه جديد لأداء دور المغنية الراحلة، والتي كانت صديقة مقربة لها، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويحظى فيلم «Back to Black» بالدعم الكامل من ميتش واينهاوس، والد المغنية الراحلة، والذي تم تصويره بشكل سلبي في الفيلم الوثائقي «Amy» الحائز على جائزة الأوسكار، «واينهاوس» أيضًا في الفيلم الوثائقي الذي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية 2021 بعنوان «Reclaiming Amy»، والذي يصادف الذكرى السنوية العاشرة لوفاة إيمي.

سام تايلور جونسون تبحث عن وجه جديد

ويتولى مات جرينهالج كتابة الفيلم، والذي سبق وقدم عددا من أفلام السير الذاتية منها «Nowhere Boy» عن الموسيقي جون لينون، و«Control»، الذي نال استحسان النقاد، وهو فيلم سيرة ذاتية عن حياة إين كورتيس مغني فرقة جوي ديفيجن الإنجليزية، تقوم شركة «Studiocanal» بالإنتاج مع أليسون أوين وديبرا هايوارد جنبًا إلى جنب مع تريسي سيوارد.

والد إيمي واينهاوس ينفي اختيار ليدي جاجا لتجسيد شخصية ابنته

كانت سيرة حياة إيمي واينهاوس قيد العمل لعدة سنوات، مع أليسون أوين وديبرا هايوارد منذ البداية، وقعت ملكية واينهاوس لأول مرة صفقة للفيلم في عام 2018، على الرغم من أن السيناريو السابق قد صاغه في الأصل الكاتب جيف دين، وكانت هناك اقتراحات لتقوم ليدي جاجا بتجسيد دور المغنية الراحلة على الشاشة، وهو ما نفاه والدها تماما.

قال ميتش واينهاوس، عن الممثلة التي من المقرر أن تقوم بدور ابنته، في تصريحات لـ«ذا صن» البريطانية: «لا أمانع في المراهنة على أنها ستكون ممثلة شابة غير معروفة، تشبه إلى حد ما إيمي، ما نريده هو شخص ما لتصوير إيمي بالطريقة التي كانت عليها، الشخص المضحك والرائع والساحر والمروع الذي كانت عليها، يجب الحصول على الأشخاص المناسبين للقيام بذلك ، فهذا أمر مهم للغاية».

يذكر أن اسم الفيلم «Back to Black» هو مأخوذ من اسم الألبوم الأخير للمغنية الراحلة، الصادر في 2006 وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه من بينها أغاني «Rehab» و«You Know I'm No Good»، وحصل الألبوم على 6 جوائز جرامي، وذلك قبل رحيلها عن عمر يناهز 27 عامًا بسبب التسمم الكحولي في عام 2011.