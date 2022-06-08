اختيار جوليا جارنر لتجسيد شخصية مادونا في فيلم سيرة ذاتية عن حياتها

وقع الاختيار على الممثلة الأمريكية جوليا جارنر لتجسيد شخصية أسطورة البوب مادونا، في فيلم عن سيرتها الذاتية، وكشف مصدر داخل فريق عمل الفيلم أنه تم اختيارها من بين أكثر من 10 ممثلات كنّ مرشحات للدور، قائلا إنَّها تدرس حاليا العرض ومن المتوقع قبوله، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفيلم من إنتاج شركة «يونيفرسال بيكشرز»، بعد ما نجحت دونا لانجلي رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة «Universal Filmed Entertainment Group»، في الحصول على السيناريو في حرب مزايدة متعددة الاستوديوهات، التي أشدت بالمغنية التي وصفتها بـ «الأيقونة المطلقة والإنسانية والفنانة والمتمردة».

مادونا كاتبة ومخرجة في فيلم عن سيرتها الذاتية

ويتناول الفيلم الفترة الأولى في حياة المغنية المثيرة للجدل، وتشارك مادونا في كتابة السيناريو وإخراج الفيلم، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الجدول الزمني للإنتاج والممثلين الأساسيين الآخرين، من بين الممثلين المتنافسين على هذا الدور الممثلة فلورنس بوج، أليكسا ديمي وأوديسا يونج، وبحسب ما ورد كانت عملية الاختبار مرهقة، لأن الإنتاج الموسيقي الثقيل يتطلب مغنية وراقصة محترفة.

وأعلنت مادونا في أكتوبر من العام الماضي، بعد العرض الأول لفيلم وثائقي عن حفلها «Madame X Tour»، أنَّها أوشكت على الانتهاء من كتابة السيناريو.

مادونا عن تقديم سيرتها الذاتية في فيلم: مليء بالقصص الملهمة

ومن جانبها، قالت مادونا إنها تأمل في نقل الرحلة المذهلة التي أخذتها الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة، وكإنسان تحاول شق طريقها في هذا العالم، متابعة: «سيكون تركيز هذا الفيلم دائمًا على الموسيقى، لقد جعلتني الموسيقى مستمرة وأبقاني الفن على قيد الحياة، هناك الكثير من القصص غير المروية والملهمة ومن الأفضل لي أن أرويها، من الضروري أن أشارك في تقديم حياتي بصوتي ورؤيتي».