مدرب منتخب مصر يكشف كواليس رحلته في كرة القدم: النتائج لا تتوج بالكؤوس

كشف روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، جوانب من فكره التدريبي والاعتماد على بناء الخطة على الموقف الجاري.

وأوضح فيتوريا، في حديث صحفي سابق مع موقع «كوتش فويس»، كواليس رحلته التدريبية في البرتغال منذ الاعتزال عام 2002 حتى تدريب بنفيكا البرتغالي وحصد الألقاب.

وأكد فيتوريا، أنّه كان متحمسًا مع نادي فيلافرانكوينسي أول فريق قاده، إلا أنّ أزمة الراوتب أثرت على الفريق خارج الملعب بعد تأخر رواتب الموسم الأول 5 أشهر والثاني 4 أشهر للفريق كله، مشيرًا إلى أنّ هذا يخلق مشكلات يجب إدارتها في أوقات صعبة، لكنها استطاع الخروج بالفريق من الأزمة.

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