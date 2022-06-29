والد علي زين بطل منتخب مصر: بلدنا أعطتنا كتير جدا وعشانها نعمل المستحيل

قال المستشار زين الهواري، والد علي زين بطل منتخب مصر، «فخور بابني وبرفع علم مصر وهي أعطتنا كتير ولازم نبذل من أجلها الغالي والنفيس بالأمس أخد على خاطره شوية وتكريم اليوم جبر بخاطره وكان تكريم يليق بمصر».

رفع علم واسم مصر في الخارج بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا

وأعرب المستشار زين الهواري والد علي زين بطل منتخب مصر لكرة اليد عن فخره بنجاح نجله وأنه رفع علم واسم مصر في الخارج بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع برشلونة الإسباني، قائلاً: «فخور جداً إن ابني يرفع علم مصر بره وإحنا ولادها وبلدنا أعطتنا كتير ولازم نبذل الغالي والنفيس من أجلها».

الهواري: ابني أخد على خاطره شوية بعد عدم استقباله في المطار

وتابع الهواري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «ابني أخد على خاطره شوية بعد عدم استقباله في المطار ولما رجع قالي مكنتش أقصد أحط حد في حرج لكن متغاظ شوية وعبر عن ده خاصة إنه كان معه حقائب كثيرة وقال لي بلاش تيجي المطار لأن الشباب والرياضة هيستقبلوني وعندما فوجئ وخاصة بعد تأخر الطائرة لمدة ساعتين فعبر عن غضبه».

أكمل: «تكريم اليوم له وأنا رحت معاه التكريم في مسرح الجلاء وتكريم اليوم رد اعتباره شوية باعتباره داخل منتدى أفضل من تكريمه منفرداً داخل الوزارة والحمد لله ربنا جبر خاطره وأخد تكريم يليق بيه وبمصر».