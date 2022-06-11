رحلة خاصة من «مصر للطيران» لنقل منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، رحلة خاصة رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner؛ لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية وديًا الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية «سول».

موعد إقلاع الطائرة

وستقلع الطائرة في السابعة من مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 14 يونيو الجاري.