التجارة: 7068 حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 466 مركز صيانة خلال 6 أشهر

تلقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا عن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو)، أوضح أنّ المصلحة أجرت 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة، و1721 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و38 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و27 دراسة لمصلحة الضرائب، و10 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

198 حملة رقابية متنوعة

وبيّن التقرير، أنّ المصلحة منحت تراخيص وأذون لـ1773 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، فضلا عن اعتماد 466 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وإجراء 198 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1421 مصنعا، كما ردّت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 363 شكوى، وقدّمت 14198 استشارة فنية.

زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات

وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنّ المصلحة تقوم بدور محوري لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

حملات تفتيش ورقابة

وأضاف أحمدي، أنّ حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومصانع بطاريات وغلايات وملابس جاهزة وأخشاب وألومنيوم ومعادن وبلاستيك ورخام وصناعات جلدية، ومصانع طلاء وتشغيل معادن وأجهزه تكييف ومصنع للمحولات الكهربائية ومفاتيح التوزيع والتحكم، ومصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية ومخازن اخشاب ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.