نيفين جامع: مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة العليا مع الأردن والإمارات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتي ستعقد برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث، وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك، والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة من مدينة شرم الشيخ، مع كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعات المتقدمة بدولة الإمارات ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماع كل من: المهندسة راندة المنشاوى مساعد اول رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

الإسراع في تنفيذ المبادرة

وقالت الوزيرة، إن الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسراع في تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادى والصناعي المنشود، و تنعكس آثارها إيجابًا على شعوب مصر والإمارات والأردن.

إزالة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة

وأشارت «جامع» إلى أن الاجتماع استعرض النظام الأساسي للمبادرة، وكذا الإطار العام لمهام اللجنة العليا ودورية انعقادها واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة التنفيذية بكل دولة وتكليفها ببدء عقد اجتماعات مكثفة بدءاً من الأسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال، لبحث آلية إشراك القطاع الخاص فى البلدان الثلاث في المجالات والمشروعات التي تتضمنها مبادرة الشراكة، وتحديد قائمة بالشركات المؤهلة لبدء تنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وإزالة أي تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.