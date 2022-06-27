نيفين جامع: 49 مليار جنيه استثمارات صناعية في 2020-2021

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن استثمارات قطاع الصناعة خلال العام المالي 2020 – 2021 بلغت نحو 49 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الاستثمارات العامة في تلك الفترة.

وكشف الوزيرة في تقرير صادر اليوم، بشأن إنجازات القطاع على مدار السنوات الثماني الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، أن قيمة الناتج الصناعي ارتفعت إلى 982 مليار جنيه في عام 2021، وأوضحت أن مصر تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة تشمل 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

وذكرت الوزيرة أن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأشارت «جامع»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرَفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة

وأشار إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، حيث تم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، إذ تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.