هل يصدر البنك المركزي المصري 5 جنيهات بلاستيك؟.. خبير يكشف

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا بشأن إصدار مرتقب من البنك المركزي المصري لعملات بلاستيكية جديدة فئة 5 جنيهات، ليواصل بذلك التوسع في طباعة العملات المصنوعة من مادة «البوليمر» للفئات النقدية الأقل من حيث القيمة، أو ما يعرف بالفكة، وذلك تمهيدا لنشر التعامل بها على جميع الفئات النقدية الأخرى من 50 و100 و200 جنيه.

«فهمي»: الـ 20 جنيهًا البلاستيك الخطوة المقبلة للمركزي.. والـ5 جنيهات لم يحسم أمرها بعد

من جهته، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ الحديث عن إصدار البنك المركزي لـ عملة بلاستيكية جديدة فئة 5 جنيهات لا يوجد ما يؤكّده بعد، مرجحًا أنَّ يكون الإصدار الجديد للفئات الأعلى وليس الأقل من الـ10 جنيهات.

الخطوة المرتقبة من البنك المركزي إصدار 20 جنيهًا بوليمر

وأضاف «فهمي» في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، أنَّ البنك المركزي المصري يستهدف التوسع في إصدار وطباعة العملات المصنوعة من البوليمر، كاشفًا عن قرب إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيهًا في السوق المصرية، على أن يتمّ توزيعها على البنوك المصرية خلال الأسابيع المقبلة.

تصميم الـ20 جنيهًا الجديدة المتداول غير مؤكد

كما تشكك من صورة الـ20 جنيه الجديدة التي يتمّ تداولها على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، طالما لم يعلن البنك المركزي بشكل نهائي عنها، مع ترجيحه لمواصلة إصدار فئات مختلفة من العملة الجديدة.

العملات البلاستيكية توجه عالمي.. و«المركزي» يسعى لتعميمها في مصر

كما أكّد الخبير المصرفي أنَّ الـ10 جنيهات الجديدة أو البلاستيك تم تداولها بالفعل وصرفها من فروع البنوك المختلفة، ما تزامن مع عيد الأضحى المبارك ليتمّ إهدائها وتبادلها كعيدية، مضيفًا «توجه البنك المركزي الحالي أن تكون جميع العملات بلاستيكية، كما أنَّه اتجاه عالمي أيضا».

وأشار إلى مميزات العملات البلاستيكية الجديدة فئة الـ10 جنيهات التي لاقت استحسانًا واسعًا من الشارع المصري، فهي من حيث التصميم والجودة لا تقل عن العملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الاسترليني، كما يصعب تزويرها وأكثر أمانًا، والعديد من المميزات الأخرى.