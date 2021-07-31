أنعم وأنظف وأطول عمرا.. 5 مزايا لعملة البوليمر الجديدة

شهور قليلة تفصلنا عن إصدار البنك المركزي لعملة «البوليمر» الجديدة عن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية، وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن معدلات التنفيذ في مطبعة البنك المركزي بالعاصمة متقدمة وقاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح المطبعة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ذات ملمس الناعم وغير ضارة بالبيئة

وبحسب المصادر، فإن النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر ذات الملمس الناعم، وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى أن عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، ويسهم استخدام العملات البلاستيكية في تخفيض تكاليف الطباعة.

النقود البلاستيكية لا تتلف بسهولة وخامتها أفضل من الورقية

وأكدت المصادر أن استخدام النقود البلاستيكية يحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، والعملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ولكن حجمها مثل حجم العملة الورقية المتداولة وتحمل نفس التصميم كل بحسب فئته، ولكن خامتها أفضل بكثير من العملة الورقية كونها لا تتلف بسهولة.

البوليمر منخفضة التكلفة

وتابعت المصادر أن العملات البلاستيكية تتميز أيضًا بأنها منخفضة التكلفة، نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول، مقارنة بالعملات الورقية التي تتلف بشكل أسرع نتيجة تداولها وتعرضها للعرق، بالإضافة إلى أن العملات البلاستيكية هي الأفضل حتى الآن.

حقيقة استبدال النقود البوليمير بالموجودة حاليا

وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم استبدال النقود «البوليمير» الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معًا في السوق، وسيكون البدء بطباعة فئة العشرة جنيهات، مؤكدًا أن البنك المركزي درس التجارب الدولية في إنتاج العملات البلاستيكية، وزار عددًا من المطابع للوصول لأحدث ما وصلت إليه الدول في طباعة العملات البلاستيكية.

وبنهاية العام الجاري، ستكون مصر واحدة من الدول التي بدأت استخدام النقود البوليمر، بعد الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية البوليمر.