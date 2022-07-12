في ذكرى ميلاده.. أعمال جمعت مظهر أبوالنجا وعادل إمام: «24 ساعة حب» الأبرز

تحل اليوم الذكرى الـ82 لميلاد الفنان الراحل مظهر أبوالنجا، صاحب إفيه «يا حلاوة»، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية طيلة مشواره الفني وتمتع بحس كوميدي ميزه عن باقي فناني جيله، وكان الزعيم عادل إمام يستعين به في عدد من أفلامه التي قدمها في فترة السبعينات.

أعمال جمعت الفنان مظهر أبوالنجا بالزعيم عادل إمام

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير الأعمال الفنية التي جمعت بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل مظهر أبوالنجا.

فيلم «24 ساعة حب»

شارك الفنان مظهر أبوالنجا، الزعيم عادل إمام التمثيل في فيلم «24 ساعة حب»، ويدور الفيلم حول سمير وأحمد وشريف الضباط بالبحرية الذين يعودون إلى بيوتهم وزوجاتهم في إجازة لمدة 24 ساعة فقط بعد غياب 6 أشهر في البحر، وبدلًا من أن يجدوا الحب والترحاب بعد طول الغياب، تقابلهم زوجاتهم بعواطف متلبدة بسبب شكهن في صدق أحاسيس الأزواج وحبهم طوال مدة السفر.

والفيلم من بطولة النجوم عادل إمام، سهير رمزي، زيزي البدراوي، سمير غانم، لبلبة، ومظهر أبوالنجا، والفيلم من إخراج أحمد فؤاد، وتأليف فاروق سعيد وجرى إنتاجه عام 1974.

فيلم «الكل عاوز يحب»

كما شارك مظهر أبوالنجا وعادل إمام في فيلم «الكل عاوز يحب» حيث تدور أحداثه حول زيارة «أحمد» لصديقه عبدالسلام في الفيوم، ليجد نفسه فجأة أمام ليلى، وتبدو خيوط علاقة حب قادمة لا محال، ليخبر صديقه بما حدث، إلا أن عبدالسلام يحاول إقناعه بضرورة الابتعاد عنها، حيث تقيم مع ابن عمها مسعود الطامع في الزواج منها رغم أنه متزوج.

والفيلم بطولة النجوم نور الشريف، عادل إمام، سهير رمزي، نبيلة السيد، مظهر أبوالنجا، حسن حامد، والفيلم من إخراج أحمد فؤاد، وتأليف يحيي الليثي، ومن إنتاج عام 1975.

فيلم «البحث عن المتاعب»

كما اشترك الثنائي في فيلم «البحث عن المتاعب»، حيث دارت أحداثه حول مصور في إحدى الصحف يتفق معه مجرم خطير على التقاط عدد من الصور لمنافسة العصابة وهم يسرقون خزانة إحدى الشركات مقابل مبلغ مالي، ينجح في مهمته، ويساوم إبراهيم للحصول على نصف المبلغ فيوافق، كما ينجح نابليون في الإيقاع به ويعذبه لاستعادة النقود.

وشارك في دور البطولة النجوم عادل إمام، ناهد شريف، وصفاء أبوالسعود، مظهر أبوالنجا، زوزو شكيب، وتأليف بهجت قمر، وإخراج محمود فريد، وانتاج عام 1975.

فيلم «أزواج طائشون»

واجتمع الثنائي في فيلم «أزواج طائشون» حيث تدور أحداثه حول معاناة زوجين من انشغال زوجتيهما، ما دفعهما لتأجير شقة تحت ستار شركة للاستيراد والتصدير لمقابلة الفتيات فيها، ليعرف أحد العاملين بأمر الشقة.

وشارك في البطولة كل من النجوم عادل إمام، سعيد صالح، وسمير غانم، صفاء أبو السعود، مديحة كامل، ورجاء الجداوي، مظهر أبو النجا، والفيلم من تأليف فيصل ندا، وإخراج نيازي مصطفي، وانتاج عام 1976.