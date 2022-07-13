حظك اليوم برج الثور الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يفكر بعقله أغلب الوقت ولا يسمح لمشاعره أن تتحكم به، فهو عقلاني بشكل كبير ويحسب الأمور جيدًا قبل أن يتخذ أي قرار مما يجعله يكره التغيرات المفاجئة في حياته فهو يحب الحياة الهادئة السعيدة البعيدة عن المشكلات.

برج الثور من الأبراج الترابية، ومعروف عن مولود الثور أنه يتفق بشكل كبير مع الأبراج المائية والترابيّة، وأبرزها مواليد من أبراج العقرب والسرطان والعذراء والجدي.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد ترصد «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمنحك اليوم ذهنًا صافيًا وهدوءا وتستطيع التكيف مع الآخرين والتعامل بشكل جيد مع زملائك في العمل، لذا يجب أن تكون أكثر مرونة وتتعلم من مدرائك ويمكن أن تطلب حقوقك ولكن بأسلوب جيد وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات ومن الواضح أنه سيحدث تغييرًا إيجابيًا اليوم لذا عليك أن تصلح العلاقات بمن دخلت معهم في مشاجرة جعلتك تخسر علاقتك بهم، فاليوم مناسب لإعادة العلاقات مرة أخرى حتى تشعر بالهدوء والسعادة لعودة أحبائك مرة أخرى وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.