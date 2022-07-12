حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يشهد حظك اليوم اهتمام قطاع كبير من المواطنين نظرا للاهتمام بمعرفة توقعات البرج الخاص بهم والصفات الخاصة بكل برج بدء من برج الحمل حتى برج الحوت، وتنقسم الأبراج لأربعة أنواع، هوائية ومائية وترابية ونارية، وعددها 12 برجا.

وتقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبير الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك، عليك أن تتحلى بالهدوء.

حظك اليوم برج الحمل 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وهدوءك.

حظك اليوم برج الثور 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك اليوم ويمدك باليقظة وتتيسر أمامك وسائل التقدم والتطور.

حظك اليوم برج الثور 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات، والوقت مناسب لتقوية الروابط مع الغير.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وعليك أن تنمي من حياتك المهنية في كل شيء.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وجاذبية وسحر لا يقاوم.

حظك اليوم برج السرطان 12-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتفهم الاختلاف مع الغير فكل شخص يختلف عن الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد، عليك ألا تبالغ في حساسيتك تجاه الأشياء.

حظك اليوم برج الأسد 12-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن بين اهتمامك بصحتك وعملك.

حظك اليوم برج الأسد 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك كل الجاذبية والحضور والجميع يطلبون صحبتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك بقوة التحمل ويساعدك ذلك على تطوير حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة، وتعيش سعادة مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج الميزان 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تبدو متوترا ومرتبكا، لذا عليك أن تتنبه لحقوقك ولا تتوتر.

حظك اليوم برج الميزان 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ يساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج مع أحبائك.

حظك اليوم برج العقرب 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لكي تطالب بحقوقك كاملة.

حظك اليوم برج العقرب 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ يجعلانك أكثر ميلا للمغامرة، وتعبر جيدا عن مشاعرك وتقترب من أحبائك.

حظك اليوم برج القوس 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيب مولود برج القوس بعدم التركيز لذا عليك أن تنتبه جيدا قبل أي تصرف ولا تتسرع.

حظك اليوم برج القوس 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

اعتن بأقوالك ولا تتسرع في ردود فعلك لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الجدي 12-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بطاقة كبيرة وتذهل الكثيرين بحماسك ومن الواضح أن تتجه للأمام في حياتك العملية.

حظك اليوم برج الجدي 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا وتؤثر في أحبائك.

حظك اليوم برج الدلو 12-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة و يجب أن تنظم جهودك وتعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الدلو 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول لذا عليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 12-7-2022 على الصعيد المهني

الشمس تدعم طاقتك وتمدك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد في حياتك المهنية والعمل.

حظك اليوم برج الحوت 12-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك أكثر انفتاحا وتعرف كيف تجعل الأجواء الإيجابية تحيط بك.