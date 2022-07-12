حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحوت هو آخر الأبراج الفلكية، ويتسم مولود البرج بالذكاء الشديد في مختلف الجوانب مما يجعله يتأهل لكي يحصل على أعلى المناصب في العمل وأيضا يستطيع التصرف في مختلف المواقف التي تواجهه في حياته.

ويتسم مولود برج الحوت بالبراعة الكبيرة في التعبير عن مشاعرهم فهم يحبون التصريح بالحب بالأفعال المختلفة التي تثبت وجهة النظر للآخرين مما يجعلهم أكثر قدرة على جعل الطرف الآخر يشعر بالسعادة، كما أنه يحب المغامرات والشعور بالسعادة في عالم الأحلام لدرجة تجعله حالم أغلب الوقت ويحب أن يصل للمثالية في كل شيء.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الحالي 2022، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس تدعم طاقتك وتمدك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد في حياتك المهنية مما يجعلك تحقق نجاح كبير في عملك وتثبت نفسك أمام كل زملاءك ومديرك في العمل وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت اليوم الثلاثاء.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك أكثر اجتماعية وتشعر بالسعادة لذا ترغب أن تجعل كل من حولك يشعرون بالبهجة والسعادة ووفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت، اليوم الثلاثاء 12 يوليو.