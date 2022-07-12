الزراعة توجّه بإطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بعد غد

وجّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في المحافظات، بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب بجميع محافظات الجمهورية.

ثقافة التأمين على المواشي

وقال وزير الزراعة، إنّ الثروة الحيوانية تمثل مصدرا كبيرا لدخل المربين خاصة الصغار منهم، كما تمثل مصدر ثروة لهم، لذلك يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم، والتوسع في عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الإرشاد، من خلال الإدارات وفي الجمعيات الزراعية، والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافة التأمين على المواشي، وتوضيح فوائده بتعويض المربين حال إصابة مواشيهم بالأمراض.

حماية الثروة الحيوانية

وأضاف السيد القصير، أنّ الوزارة بصدد بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية، اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 14/7/2022، موضحا أنّ الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.

وتتولى لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالتعاون مع إدارات المحليات بالمحافظات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملة في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، ما يستدعي تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيواني - وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

ترقيم وتسجيل الحيوانات

وأضاف أنّه سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة، استكمالا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير الزراعة، أنّ الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية، على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها، فضلا عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وتناشد وزارة الزراعة، المربين، التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من الحملة.