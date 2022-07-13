حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان هو رابع الأبراج الفلكية، وهو من مواليد الأبراج المائية، فهو يفضل الاحتفاظ بحياته الشخصية وكتوم لدرجة كبيرة مع كل من حوله، ولا يتحدث بشكل مريح عن حياته إلا إذا شعر بالثقة الكاملة في الشخص أمامه.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بسرعة البديهة والخيال الواسع فهو يستطيع التفكير خارج الصندوق في مجالات مختلفة، كما أنَّه لا يوجد سقف لطموحاته المهنية والاجتماعية عند حد معين، وهذا ما يساعده على سرعة صعوده للسلم الوظيفي وتحقيق نجاح.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، ترصد «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها يوميا، على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك مع الآخرين حتى تكون علاقتك جيدة بزملائك بالعمل وتشعر بالسعادة في الوقت الذي تقضيه معهم وتحقق نجاحًا مهنيًا حتى تستطيع أن تحقق أهدافك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرًا مع شريك الحياة، وتكون أكثر عصبية مما يضعك في مشكلات عديدة لذا عليك أن تكون أكثر هدوءا وتتعامل بشكل أكثر مرونة مع شريك الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان