جيمس فرانكوا ينضم لبطولة فيلم «Me, You» للمخرج بيل أوجست

يلعب الممثل الأمريكي جيمس فرانكو دور البطولة في الدراما الجديدة للمخرج الدنماركي بيل أوجست بعنوان «Me, You»، جنبًا إلى جنب مع توم هولاندر وديزي جاكوب، من المقرر أن يبدأ التصوير الرئيسي في جزيرة إيشيا الإيطالية بداية من شهر سبتمبر المقبل، ويتولى جريج لاتر كتابة سيناريو الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويقوم جيمس فرانكو ببطولة الفيلم المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الإيطالي إري دي لوکا، عام 1998، «رقيق ومرير بعمق (Me, You) يستكشف الجمال الخام ومأساة الحب والبراءة، والحقائق المريرة للحرب».

قصة فيلم «Me, You»: عن الحب والبراءة والحرب

تدور أحداث الفيلم في الخمسينيات حول صبي يدعى «ماركو» يبلغ من العمر 16 عامًا، تتغير حياته عندما يقضي الصيف في إحدى الجزر خلال عطلته من مدرسته الداخلية الاسكتلندية، ويقضي أيامه في الإبحار مع جندي أمريكي تحول إلى صياد سمك «نيكول»، والذي يقوم بدوره «فرانكو»، وخلال ساعات الإبحار في خليج نابولي بينما يستمع الشاب لحكايات الحرب والمحيطات.

وعندما يلتقي «ماركو» بالفتاة الغامضة «كيا» البالغة من العمر 20 عامًا، يندهش عندما يكتشف أنها ناجية من معسكر اعتقال، ويتعهد بالانتقام، وسرعان ما يخطط لإشعال النار في فيلا يشغلها مجموعة من السياح الألمان على أمل الفوز بمشاعر «كايا»، التي تقوم بدورها ديزي جاكوب، بينما يلعب توم هولاند دور والد «ماركو» ويدعى «إدوارد».

جيمس فرانكوا عن «Me, You»: نص رائع

ومن جانبه، عبر الممثل الأمريكي جيمس فرانكوا عن سعادته بالتعاون مع المخرج بيل أوجست، في بيان صحفي، قائلا: «أنا متحمس للمشاركة في هذا المشروع الهائل والعمل مع الأسطورة بيل أوجست، متابعًا: «أنا معجب كبير بعمله و(Me, You) نص رائع حقًا».