إيرادات مرتفعة وتقييمات منخفضة لفيلم Thor: Love and Thunder 2022

نجح فيلم Thor: Love and Thunder 2022 في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر العالمي، ووصلت إيرادات الفيلم خلال 4 أيام لـ 303 ملايين دولار، من بينها 144 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد عرضه في 4375 قاعة عرض سينمائي، بينما وصلت الإيرادات الخارجية للفيلم 159 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ومع نجاح فيلم Thor: Love and Thunder 2022 على مستوى الإيرادات فقط، ووجوده في المركز العاشر بقائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في عام 2022، لم يحقق نفس مستوى النجاح على الجانب النقدي.

مراجعات سلبية لفيلم Thor: Love and Thunder 2022

حصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Thor» على مراجعات ما بين المتوسط والضعيفة، حيث وصف الناقد إريك فرانسيسكو الفيلم بـ«المشتت»، ومنح الفيلم 2 من أصل 5 نجوم، قائلًا: «واحد من أكثر القصص المرعبة والأقل أهمية في تاريخ عالم مارفل السينمائي، جامح وغريب ولكنه في النهاية مخيب للآمال ومزعج»، بينما قال الناقد ديفيد روني: «فوضى متسرعة ومخيبة للآمال بالنظر إلى أنه من إخراج وايتيتي»، بينما أشاد بأداء كريستيان بيل وراسل كرو، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

مخرج فيلم Thor: Love and Thunder 2022 يكشف شرطه لتقديم الجزء الخامس من السلسلة

وكشف تايكا وايتيتي مخرج فيلم Thor: Love and Thunder 2022، أنه مستعد لتقديم الجزء الخامس من سلسلة أفلام «Thor»، والذي سيكون الفيلم الثالث له بالسلسلة، طالما سيكون كريس هيمسورث بطلًا لها، قائلًا: «لا أعرف ماذا سيكون بعد ذلك، ولكن يجب أن يكون شيئًا مفاجئًا وغير متوقع بالنسبة لي لأرغب في القيام بذلك، أريد شيئًا يبدو غير متوقع عندما يتعلق الأمر بالقصة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفيلم من إخراج تايكا وايتيتي الذي شارك في كتابة السيناريو مع جينيفر كايتن روبنسون، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم كريس هيمسورث في دور «ثور» إلى جانب كريستيان بيل، تيسا طومسون، جيمي ألكسندر، راسل كرو، وناتالي بورتمان.