حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد شخص يعرف عنه الكرم والعطف والرومانسية والأناقة، كما أنّه إنسان طموح ومتسامح، ومخلص لمن حوله كثيرًا ويحاول إسعادهم بشتى الطرق فهو يرى سعادته في ذلك ويعشق تدليل نفسه أيضًا ويكره الحزن والكآبة ويبحث عن سعادته بكل ما أوتي من قوة ويبذل كل جهده في سبيل ذلك.

صفات برج الأسد

يحب مولود برج الأسد عمله كثيرًا ويخلص له ويؤديه بإتقان وحرفية ولا يقصر فيها أبدا، كما أنّه شخص مبدع وحساس وقوي، ويمتلك قدرة رائعة على التنظيم والترتيب، كما أنه يحب السيطرة والقيادة ويسعى إلى تقلد المناصب ونجح في أدوار الإدارة وعندما يكون مديرًا يكون حازمًا وناجحًا أيضًا.

يأتي ذلك وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ حول حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر المكتمل في منزل الصحة مما يحتم عليك أن تهتم بصحتك جيدًا ولا تستنزفها، وعليك أن تدرك أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك، وتنتبه لحقوقك، وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إنَّ الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانتظار والجلوس وحدك منفردًا للتأمل والبحث بجدية عن حلول، كما يطالبك وفقًا لما قالته عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، ألا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.