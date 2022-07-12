دعاء طواف الوداع.. كلمات مستحبة في آخر العهد بالبيت الحرام

مع آخر أيام التشريق، يبحث الكثير من الحجاج عن دعاء طواف الوداع في الحج، داعين الله عز وجل أن يكتب لهم العودة إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

دعاء طواف الوداع

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، دعاء طواف الوداع في أكثر من مناسبة سابقة، وهو:

«اللَّهُمَّ إن البَيْتَ بَيْتُك، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ على كُلّ شيءٍ قدير».

كيفية قول دعاء طواف الوداع

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، في فتوى له بشأن كيفية ترديد أو قول دعاء طواف الوداع، إنّ طواف الوداع ليس من أركان الحج ولا من مناسكه.

وأوضح جمعة، أن طواف الوداع بمثابة ركعتين تحية للمسجد، حيث إنّ تحية بيت الله الحرام تكون بالطواف.

وعن كيفية ترديد الدعاء، قال مفتي الديار السابق: «يبدأ الحاج عند باب الملتَزَم في الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه، ثم يقول دعاء طواف الكعبة، الذي تم ذكره في السابق».

واستكمل: «يفتتحُ الحاج هذا الدعاءَ ويختمه بالثناء على اللّه سبحانه وتعالى، والصلاة على رسوله، وإن كانت امرأة حائضًا استحبّ لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف».