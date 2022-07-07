وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدوادمي بالسعودية.. تختلف عن مكة

بعد ثبوت هلال شهر ذي الحجة واستطلاعه من قبل الجهات المختصة، حددت السلطات السعودية وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدوادمي، ليتسنى للمصلين الانتهاء من صلاة عيد الأضحى والتوجه لذبح الأضحية، ليشهد محرك جوجل عمليات بحث عديدة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدوادمي.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدوادمي

وحول تفاصيل وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدوادمي التي أعلنتها الجهات المختصة في السعودية، فإن الصلاة تكون في تمام الساعة 05:45 صباحاً، وعادةً ما تكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وتجدر الإشارة إلى أن موعد صلاة العيد بالسعودية تختلف من مدينة لأخرى تبعًا للمنطقة الزمنية للمدينة.

صلاة العيد

وفيما يتعلق بصفة صلاة العيد، فإنها ركعتين، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي وقتها بزوال الشمس، ووفقا لدار الإفتاء، فأنه يكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

وتتسم طقوس أداء صلاة العيد في الدوادمي بالبهجة وإدخال السرور على قلب الأطفال من خلال توزيع الهدايا والأموال والحلويات للاحتفال بالعيد ولتشجيعهم على حضور المناسبات الدينية.