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محمود مسلم

بريد الوطن.. خبِّريهم

كتب:

بريد الوطن
08:21 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أنا فارس لذلك البستان

هل تعرفين بأن الدم واللحم

ينطقان.. يسمعان.. ينظران؟

ذكِّريهم أنى ذُدت عن نبضك

وأنى طفت بالدنيا

ولم أبلغ مدى حبك

ولم تتركى لى صوراً لأعرفك

ظللت نبيلة جداً كزنبقة

تقدم عطرها الفضى

لمن تهوى ولا ترضى

بأن تمنح لغير حبيبها ظلاً

إبراهيم خليل إبراهيم

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