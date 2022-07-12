بريد الوطن.. خبِّريهم

أنا فارس لذلك البستان

هل تعرفين بأن الدم واللحم

ينطقان.. يسمعان.. ينظران؟

ذكِّريهم أنى ذُدت عن نبضك

وأنى طفت بالدنيا

ولم أبلغ مدى حبك

ولم تتركى لى صوراً لأعرفك

ظللت نبيلة جداً كزنبقة

تقدم عطرها الفضى

لمن تهوى ولا ترضى

بأن تمنح لغير حبيبها ظلاً

إبراهيم خليل إبراهيم

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