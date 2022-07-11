بريد الوطن.. وجِّه بردم ما تبقى من ترعة النيبارى يا وزير الرى

نحن أهالى قريتى أولاد سراج وتل أولاد سراج، مركز الفتح، محافظة أسيوط، نناشد كلاً من وزير الرى ووزير الزراعة ردم الجزء المتبقى من ترعة النيبارى الخاصة، التى لم تعد تُستخدم كترعة، وإنما أصبحت مرتعاً للزواحف الضارة والناموس والذباب والروائح الكريهة التى تنبعث منها، جرَّاء إلقاء حيوانات نافقة، وحرصاً على صحة المواطنين، نطالب بردم الجزء المتبقى وتحويله إلى شارع لخدمة أهالى القرى المذكورة، وحتى يمكن رصفه بمعرفة الجهات المختصة امتداداً لما تم رصفه وردمه منذ التسعينات، وذلك توفيراً للمياه وللمال العام وخدمة للمواطنين وللصالح العام وللحفاظ عليها من تعدى المواطنين.

عن الأهالى: طه عمر الشلبى - أولاد سراج - أسيوط

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