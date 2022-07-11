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محمود مسلم

بريد الوطن.. غطِّى عينك

كتب:

الوطن
10:51 م | الإثنين 11 يوليو 2022
غطِّى عينك

غطِّى عينك

غطى عينك بالكفوف

اوعى مرة تقول ظروف

اللى يغلا

سيبه يغلا

واللى يعلا

سيبه يعلا

واشترى يا ابنى الرخيص

بس نفسك بيع رخيص

غطى عينك بالقميص

ينجلى عندك نظر

والحقيقة راح تشوف

ما عادش فيه صنف البشر

                                                    سامح لطف الله 

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