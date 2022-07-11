بريد الوطن.. غطِّى عينك

غطى عينك بالكفوف

اوعى مرة تقول ظروف

اللى يغلا

سيبه يغلا

واللى يعلا

سيبه يعلا

واشترى يا ابنى الرخيص

بس نفسك بيع رخيص

غطى عينك بالقميص

ينجلى عندك نظر

والحقيقة راح تشوف

ما عادش فيه صنف البشر

سامح لطف الله

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