بريد الوطن.. غطِّى عينك

بريد الوطن.. غطِّى عينك
كتب:
الوطن
10:51 م | الإثنين 11 يوليو 2022
غطِّى عينك
غطى عينك بالكفوف
اوعى مرة تقول ظروف
اللى يغلا
سيبه يغلا
واللى يعلا
سيبه يعلا
واشترى يا ابنى الرخيص
بس نفسك بيع رخيص
غطى عينك بالقميص
ينجلى عندك نظر
والحقيقة راح تشوف
ما عادش فيه صنف البشر
سامح لطف الله
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