بريد الوطن.. حل مشكلاتنا فى الهضبة الوسطى يا محافظ القاهرة

نحن سكان منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، وخاصة الحى الرابع، نعانى من كثرة حوادث السرقات للمنازل، وعدم الاهتمام بنظافة المنطقة، حيث تكثر القمامة فى الأراضى التى لم يتم بناؤها حتى الآن، وحالياً يتم العمل فى محور ياسر رزق الجديد، ونعانى من كثرة الأتربة الناتجة عن الحفر، وسير التريللات بسرعة جنونية، وعكس الاتجاه، بداية من «طلعة السلاب» إلى الشوارع الداخلية للهضبة الوسطى، مما نتج عنه وفاة بعض الأشخاص، بالإضافة إلى العشوائية فى المنطقة، ووجود التكاتك والبائعين بكثرة، أيضاً نشكو من وجود أدوار مخالفة، بالإضافة إلى تحويل الدور الأرضى إلى محلات تجارية، والجراچات إلى مخازن.. نناشد محافظ القاهرة، التدخل ووضع حد لكل تلك المشكلات.

أهالى المنطقة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com