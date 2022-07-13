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أمينة مغربي تثير حيرة جمهورها بعد ظهورها بـ«دبلة» في يدها

كتب:

ياسمين محمود
12:07 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
امينة مغربي

امينة مغربي

أثارت الفنانة أمينة مغربي، حيرة الجمهور بعد نشرها عدد من الصور مرتدية دبلة خطوبة في يدها اليمني وهو ما اثار حيرة الجمهور.

وقامت أمينة، بنشر عدد من الصور علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، مما دفع الجمهور للتساؤل عن خطيبها وموعد إعلان الخطوبة.

أمينة تشارك في مسلسل شغل عالي 

آخر أعمال الفنانة أمينة مغربي هو  مسلسل شغل عالي، و تدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا اللتين تواجهان العديد من المواقف الكوميدية الطريفة خلال الحلقات في حضور عدد كبير من النجوم المشاركين كضيوف شرف.

 العمل من تأليف حسن مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وشارك في البطولة كل من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

 مسلسل بابلو

كما شاركت في مسلسل بابلو من بطولة النجم حسن الرداد وكتبه حسان دهشان وشاركه في البطولة كل من نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي عن شاب يسمى بابلو يجسد دوره حسن الرداد، يحمل هموم من حوله على عاتقه طوال الوقت، ويحاول حل مشاكلهم سواء باللطف أو بالشدة، مما يوقعه في مشاكل لأنه يعيش لمساعدة الآخرين وليس لنفسه، كما يتعرض لغدر أقرب الناس له، ويفاجأ بدعم أعداؤه له وقت الشدة.

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