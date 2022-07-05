فيفي عبده تنعى شقيق عبير صبري وتدعو له بالرحمة: «مش لاقية كلام أقوله»

نعت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام شقيق الفنانة عبير صبري، وكتبت فيفي عبده: «حبيبة قلبي يا عبير، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحم أحمد أخوكي ويجعل مثواه الجنة يا رب ويطول في عمرك وعمر أمك وابنه وأخواتك مافيش كلام أقولهولك بعد اللي أنت كاتباه، ربنا يصبركم يا رب، برجاء الدعاء لأحمد شقيق الفنانة عبير صبري بالرحمة والمغفرة».

وفاة شقيق عبير صبري

وأعلنت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقتها قائلة: «توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي، ظهر أمس، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي».

وأضافت في منشور آخر قائلة: «يا حبيبي يا حتة من قلبي، ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما، ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين قوي، يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك، أنا هخلي بالي من مروان ابنك وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي».