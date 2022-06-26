فيفي عبده ترقص على أنغام مهرجان بنت الجيران «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو جديد لها، وهي ترقص على مهرجان بنت الجيران لعمر كمال وحسن شاكوش.

وتفاعل جمهور فيفي عبده مع الفيديو، وأثنوا على لياقتها ورشاقتها التي تحرص على الحفاظ عليها.

فيفي عبده تشارك في رمضان 2022 بشغل عالي

وشاركت الفنانة فيفي عبده، خلال السباق الرمضاني 2022، بالمسلسل الكوميدي «شغل عالي»، وشاركها في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبده تروج لـ«شغل عالي»

وقبل انطلاق العمل بشهر حرصت فيفي عبده، على الترويج لمسلسل «شغل عالي» عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».