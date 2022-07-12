مسؤولون: الرئيس السريلانكي غادر البلاد جوا إلى المالديف

قال مسؤولون، إن الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا غادر البلاد جوا إلى المالديف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»

وأضاف مسؤولون، أن الرئيس السريلانكي فرّ من البلاد رفقة زوجته وحارسه الشخصي.

استقالة الرئيس

في وقت سابق، يوم السبت، أعلن رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا في مؤتمر صحفي أن الرئيس سيستقيل من منصبه في 13 يوليو، وأبلغ راجاباكسا رئيس الوزراء ويكرمسينغ رسميًا أنه سيستقيل من منصبه.

كما أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ التنحي عن مناصبه، وسط الاحتجاجات المستمرة، لكن المتظاهرين الذين احتلوا مساكن رئيس الدولة ورئيس الوزراء أوضحوا أنهم سيواصلون احتلال منازلهم حتى يستقيلوا من مناصبهم.

أزمة اقتصادية في سريلانكا

وتعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، والتي تأتي في أعقاب موجات متتالية من كورون