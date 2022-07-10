وزير الخارجية الأمريكي: نتابع التقارير حول الأحداث الجارية في سريلانكا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنّ واشنطن تتابع التقارير حول التظاهرات ضد الرئاسة والبرلمان في سريلانكا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتجاجات وفرار الرئيس السيرلانكي

وشهدت الساعات الماضية تسارع في وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها دولة سريلانكا بشكل غير مسبوق، بعد اقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي وورود أنباء عن فرار الرئيس السريلانكي «غوتابايا راجابكسا».

الاستيلاء على القصر الرئاسي في سريلانكا

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية، وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي، وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.